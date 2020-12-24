مطران الأسقفية: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بعيد الميلاد

صلى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر، في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك في القاهرة، مساء اليوم، بحضور اللواء شرطة أشرف السيد جاب الله مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب عدد من السفراء الأجانب والشخصيات العامة، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا في عظته بمناسبة عيد الميلاد: «لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد».

وتابع رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في عظة القداس: «أقدم شكرًا خاصًا لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لنحتفل بأمان، ونصلي لأجل مصر، لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة فالدولة تولي حق السكن رعاية خاصة وتبني آلاف الشقق كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف لرفعة الإنسان المصري مثل 100 مليون صحة».

وأعرب مطران الكنيسة الأسقفية عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة نشكر الله عليها، بحسب قوله.

وحضر قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية كل من: اللواء عبدالسميع شبانة مندوب وزير الداخلية، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية مندوبًا عن وزارة الخارجية، واللواء إبراهيم عبدالهادي مندوب محافظ القاهرة، والدكتور الشيخ محمد أبوزيد الأمير مندوبًا عن شيخ الأزهر، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر، والسفير البريطانى جيفرى آدمز، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق».

وشهدت كاتدرائية جميع القديسين تعزيزات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية، وشددت الكنيسة على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس، حيث خصصت مقاعد محددة بالأرقام وذلك للجلوس عليها مراعاة للتباعد الاجتماعي، ومنعًا للتجمعات فتحت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك أبوابها مبكرًا، ومنعت الدخول دون ارتداء الكمامات.

وراعت عملية تطهير الكنيسة ووجود المطهرات، وقياس درجات الحرارة للمشاركين في الصلاة، كما خصصت شاشات عرض لنقل الصلوات عليها لمن لا يستطيعون دخول الكنيسة، كما تزينت الكاتدرائية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد.