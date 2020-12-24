مطران الأرمن الكاثوليك بقداس الميلاد: العالم يعيش فترة صعبة بسبب كورونا

ترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، بكنيسة سانت تريز بمنطقة مصر الجديدة، في القاهرة، بحضور محمد مختار أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عدد من الشخصيات العامة والمسئولين، وحضور شعبي محدود، وسط اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان ارتداء الكمامة السمة الأساسية للحاضرين في القداس.

المطران كريكور: ميلاد المسيح يطبع التاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله

وألقى أسقف الأرمن الكاثوليك، كلمة بتلك المناسبة، قائلا: «إن حدث ولادة يسوع ليس فقط حدثاً تاريخياً، بل انه حدث يطبع التاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله، فالمسيح يسوع الذي ولِدَ من عذراء طاهرة بقوة الرُّوح القُدُس منذ ألفي سنة ونيف في المكان والزمان المحددين، ظهر طفلاً وديعاً متواضعاً، وظهر بَشَراً مثلنا، وسكن بيننا، وما زال المسيح يولد في الكنيسة وفي المجتمع وفي قلب كل مؤمن، وفِي حياة الشعوب، وفِي مسيرة التاريخ».

ودعا المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، المسيحيين للعمل والمعاملة كما علمهم المسيح بالذهاب والتخفيف عن الذين قست عليهم الحياة ليبرهنوا لهم عن حنان الله الذي تعوق ظهوره كل التعقيدات البشرية.وأضاف مطران الأرمن الكاثوليك: «في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا وما يترتب عليه من تدابير صحية، يجب علينا أن نغتنمها فرصة في العيش والنمو في الإيمان لتجديد حياتِنا داخلياً وإعادة تنظيمها عائلياً واجتماعياً، في ضوء الرجاء والإيمان».

المطران كريكور: أصلي لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر

وتابع المطران: «الميلاد رسالة تُعَبّر عن مشيئة الله لنا، وعلينا قبولها وتفعيلها بفرح مع ذوي الإرادة الطيّبة والحسنة، لتتحوّل إلى منابع خير وسلام ومحبّة وازدهار، بهذه المناسبة يطيب لي أن أعرب لكم عن محبّتي وتهانيّ القلبيّة الصادقة وتمنياتي الحارة بعيد الميلاد المجيد، وعن قربي منكم وخاصة المرضى والمتألمين».

واختتم عظته بالقول: «في هذا العيد المجيد، أضم صلاتي إلى صلاتكم ورجائي إلى رجائكم ليكون ميلاد السيد المسيح منعشًاً لآمالنا، وآمال جميع الشعوب لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والتلاقي والتعاون في إطار من الوحدة والتنوع لبناء أسُس متينة لمجتمع يشرِّف بلدنا ويخدم مواطنينا، عيد ميلاد مجيد ومبارك، وكل عام وأنتم وبلادنا وشرقنا والعالم بألف خير».