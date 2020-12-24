هشام الدميري: مؤشر السياحة سيعود 30 عاما إلى الوراء

قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن قطاع السياحة أكثر القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن ما يتراوح ما بين 12% إلى 13% من حجم العمالة المصرية يعملون في السياحة بواقع 4 ملايين أسرة مصرين تستفيد منه بصورة مباشرة وغير مباشرة، ولفت إلى أنه منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي لم تدخل الحكومة المصرية أي جهد لدعم القطاع، وأصدرت قرارات كثيرة في هذا الصدد ومنها تأجيل مديونيات المنشآت السياحية بالإضافة إلى بعض المنح والمساعدات للعمالة المؤقتة والثابتة.

المعارض السياحية تزيد شغف المسافرين حول العالم تجاه مصر

وأضاف الدميري خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المعارض السياحية لها شأن أثري أكبر منه كشأن سياحي، وهي إحدى موارد العملة الصعبة لوزارة السياحة والآثار وتخلق نوعًا من تنمية الصورة الذهنية للدولة المصرية وحالة من الشغف لدى المسافرين حول العالم لكي يروا القطع الأثرية الرائعة في مصر، إذ يطلعون على نسخ صغيرة منها في هذا النوع من المعارض.

وتابع، أن منظمة السياحة العالمية أعلنت أن أرقام السياحة في العالم هذا العام ستكون مساوية لما كان عليه الحال في عام 1990 إذ سترجع إلى 30 عاما للوراء أي أنها ستنخفض بنسبة 72% بما كان عليه الحال في 2019.

كورونا يقضي على مكتسبات السياحة

وأشار، إلى أن هذا الانخفاض متوقع لأن فيروس كورونا يقضي على المكتسبات الأساسية لصناعة السياحة مثل حرية التنقل والتعايش والتعارف والسفر، آملًا أن تتحسن الأمور في العام المقبل، لكنه أكد أنه سيكون تحسنًا تدريجيًا بالرغم من ظهور عدة لقاحات على مستوى العالم بسبب الخوف من التنقل والسفر والكساد الاقتصادي، وعدم مصداقية بعض الدول.