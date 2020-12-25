الإبراشي آخرهم.. إعلاميون أصيبوا بالضيف الثقيل «كورونا»

اعتادوا على استقبال الضيوف في استديوهات برامجهم، وإجراء الحوارات معهم وتوجيه الأسئلة لهم، ومجادلتهم، وإدارة المناقشات والمناظرات معهم، ولكن هناك مرة كان الضيف ثقيلًا جدًا، حيث واجه هؤلاء الإعلاميون فيروسا غامضا وانتصروا عليه.

وأصاب فيروس كورونا المستجد، عددا من الإعلاميين والإعلاميات في مصر، وتلقوا العلاج المناسب لمواجهة هذا الوباء وانتصروا عليه قبل أن ينضم إليهم زميل جديد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب وتسبب في وفاة الملايين في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره واعتباره جائحة عالمية في 2020.

«الوطن»، ترصد لكم قائمة بأبرز الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا:

وائل الإبراشي

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا أنه يفتقد وجوده في برنامج «التاسعة» بسبب إصابته بفيروس كورونا، مضيفا «إن شاء الله هنعدي المحنة.. أنا اتصبت بأعراض الإنفلونزا، ولكني تعاملت مع الأمر على أنه كورونا، والموضوع ما زال في بدايته، وهننتصر عليها، وعملت تحليل دم أثبت إنها كورونا وليس إنفلونزا».

وأضاف «الإبراشي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، والذي تقدمه بديلًا له الفنانة نجوى إبراهيم، «هي بدأت خفيفة وأنا أخدت الأمر بجدية، واعتبرتها محنة داخلها منحة، وتعاملت معها بإيجابية، رغم أنها أبعدتني عن شغلي اليومي، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهننتصر عليها».

وعن سبب إصابته رغم تحذيره للناس من الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، قال، «والله مش عارف، أنا قاعد أفتش كيف جائتني ومن أين جائتني، ولكن لم أصل إلى شيء، لأن طبيعة شغلنا بنقابل ناس كتير، ونحتك بناس كتير، سواء في العمل، أو الأحداث، ونقابل عدد كبير من الشخصيات، والبعض عندما نطلب منهم عدم السلام بيزعلوا، ولكن الأكيد فيه ثغرة أو إهمال ما، وطالما أصابتني يبقى أنا لم أتمكن من حماية نفسي بشكل كاف».

وشدد الإعلامي، «أنا في عزل منزلي وسأتبع البروتوكول، ولكن هطبق المعايير بشدة، ويهمني إنها تكون فترة صغيرة، واللي يجيبه ربنا كويس.. الأكل وتناول الطعام مهم جدا في هذه الظروف، والمشكلة إن الإقبال على الأكل في المرض يكون صعبا، وأنا أعاني من الكحة والسخونة، ولا يوجد لدي آلام كبيرة، وتتغير كل شوية».

رامي رضوان

روى الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا معتبرًا إنه كان في «حبس انفرادي» على مدار 10 أيام، بسبب إصابته، معتبرًا فترة غيابه نعمة من عند الله، ليرى دعوات المصريين ومحبيه بشكل كبير، «أنا حسيت بثقة المشاهدين والدعوات اللي جاتلي كتير جدًا، والله كانت نعمة من عند ربنا عشان أشوف كمية الحب ده».

آية عبدالرحمن

وأعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا"»، قبلما تعلن تعافيها وعودتها للشاشة مرة أخرى.

ريهام السهلي

كما أصيبت الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «المواجهة»، بفضائية «إكسترا نيوز» بفيروس كورونا المستجد ونُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة، لتلقي العلاج بعدما ظهرت عليها الأعراض، قبلما تعلن تعافيها وعودتها للشاشة مرة أخرى.

إلهام نمر

وأصيبت الإعلامية إلهام نمر، مذيعة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى، بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم حجزها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وأعلنت تعافيها بعد مرور أسبوع على إصابتها، بفيروس كورونا، وتواجدها بالحجر الصحي، وخضوعها للعلاج.

داليا أبوعمر

وأصيبت الإعلامية داليا أبو عمر، بفيروس كورونا المستجد، ودخلت مرحلة الحجز المنزلي، وتلقت العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي المعالج وذلك قبل تعافيها.

حسام حداد

أعلن الإعلامي حسام حداد، المذيع ببرنامج «صباح الخير يا مصر» بالتلفزيون المصري، شفاءه التام من فيروس كورونا، بعد أن أصيب به في شهر يونيو الماضي.

وكتب حداد، عبر حسابه على موقع «فيس بوك"»: «الحمد لله، أخيراً أثبتت الفحوصات شفائي التام من ڤيروس كورونا، بعد أكثر من 30 يوماً قضيتهم في العزل المنزلي».

وتابع: «فترة من أصعب فترات حياتي على المستويين النفسي والجسدي، أود أن أشكر كل من وقف بجانبي فرداً فرداً، وبالتأكيد الشكر موصول لكل من حاول الاطمئنان على حالتي الصحية بالاتصال أو بالرسائل واعتذر عن عدم الرد على الجميع».

كريم رمزي

وأعلن كريم رمزي، مذيع قناة «أون تايم سبورت»، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل، مطلع شهر يونيو الماضي.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات «تويتر»: «كورونا إيجابي، دعواتكم، الحمد لله»، وذلك قبلما يعلن أيضًا تعافيه من الفيروس الغامض.