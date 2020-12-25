مؤرخ حاصل على لقب الأكثر تأثيرا في إفريقيا: فخور بانتمائي للقارة

كشف المؤرخ والباحث الأثري، سامح الزهار، تفاصيل حصوله على لقب الأكثر تأثيرًا في إفريقيا عن تبسيط التراث للناشئة، قائلا إن منح اللقب تقليد سنوي بواسطة الإفريقية للفنون والتراث «FADA»، وتختار من خلالها المصريين في القارة الإفريقية في عدد من المجالات المرتبطة بالفنون والثقافة والتراث، والترشيح يكون مُقسم حسب البلدان من كل دولة، ثم يتم التصفية لمتسابق واحد من كل فرع لكل دولة، ثم تُصفي اللجان العلمية والفنية هذه الأعداد عبر التصويت السري ثم إعلان الفائزين.

أهمية اللقب

وأضاف «الزهار» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية وon، أن أهمية اللقب كونه لقب قاري، وجميعنا فخورين بهذه القارة، كما أن الفرع يخص التأثير في تبسيط التراث للنائشة أي الأطفال والشباب وهو أمر عزيز عليه بشكل خاص، لافتا إلى أنه يهتم كثيرًا لعمله وتقديم التراث والتاريخ بشكل مُبسط للنشء.

تنظيم 110 ندوات

وأشار إلى أنه تقدم للمسابقة من خلال الندوات التي نظمها خلال العام، والبالغ عددها 110 ندوات، ما بين ندوات حية، وأخرى أونلاين بسبب جائحة كورونا، إضافة لعدد من الأفلام الوثائقية وأفلام تبسيط العلوم وأفلام الرسوم المتحركة وعدد كبير من الموضوعات المنشورة في مجلات الأطفال مثل «نور»، و«سمير»، والمجلات العربية وغيرها.

لجنة المسابقة نظرت للملف بشكل موضوعي

وأوضح أن ما تقدم به للجنة كان دافعا كبيرا لهم، وتنظر للملف المصري بنظرة ثاقبة وموضوعية، وكان لهم في النهاية النصيب والتوفيق، لافتا إلى أن اللجنة التي رشحته للتقدم لهذه المسابقة تضم مجموعة من الأسماء المهتمة بهذا المجال، منوها أن هذا المجال ليس له الكثير من المتخصصين المهتمين بالتراث النائشة، ويعتبر مجال مستحدث في علوم التراث، ومن يعمل به أعداد ليست كبيرة.

التقييم على أكثر من مرحلة

ولفت إلى أن التقدم بالملف يكون من خلال شكل شخصي، وتحقق لجنة المسابقات من هذا الملف، من خلال المواد المُقدمة، والندوات والوثائقيات والفيديوهات، وإرسال مجموعة من النسخ للتحقق من هذا الأمر، ثم يتم التقييم على أكثر من مرحلة، من النواحي التاريخية والعلمية ثم من الجوانب الفنية.