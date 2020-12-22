فريق خاص لرفع الروح المعنوية للزرافة «سنسن» قبل تزاوجها من ذكر جنوب أفريقيا

تستعد الزرافة «سنسن» للزواج من الذكر القادم من جنوب إفريقيا بعدما نفق زوجها العام قبل الماضي.

وقالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إنه تم إعداد بيت خاص بالثلاث زرافات القادمة من جنوب إفريقيا منفرداً، ولن يتم اختلاطها بالزرافة «سُنسن»، قبل 3 أشهر، لأنها تخضع للحجر البيطري في الحديقة، وتم وضعها تحت الملاحظة البيطرية لمدة 24 ساعة.

وأعدّت حديقة الحيوان برنامجًا تأهيليًا لأنثى الزراف «سُنسن» المنفردة في بيتها، تمهيداً لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب أفريقيا للتزاوج معها، حيث تمّ تخصيص فريق بيطري وعمال، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها الفترة الماضية بسبب عيشها منفردة منذ موت أسرتها العام قبل الماضي.

والزرافات القادمات من جنوب إفريقيا عبارة عن ذكر وأنثيين تمّ استيرادها من جنوب إفريقيا، وإجراء تحليل «بي سي آر» قبل شحنها لحديقة حيوان الجيزة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، وتم التعاقد مع السلطات المختصة بالحياة البرية في جنوب افريقيا وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية «سايتس لحماية الحياة البرية»، وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز في بعض الحيوانات البرية.

ويعد بيت الزراف في حديقة الجيزة من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار وتم تصميم البيت الجديد وفقاً للاشتراطات الدولية، خاصة أنَّ بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من حجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم «المجترات» -الحيوانات الثديية- وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها 9 أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

ويقع بيت الزرافات أمام «باب 3» داخل حديقة حيوان الجيزة بجوار بيت الجمل الأسيوي، وتمّ إعداد برنامجًا غذائيًا صحيًا معتمداً للزرافة «سُنسن»، خصيصًا لها داخل الحديقة لضمان نقاءها، فضلاً عن تقديم مجموعة من الفيتامينات، والأملاح معدنية، والمتابعة على مدار 24 ساعة.