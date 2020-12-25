وزيرا أوقاف مصر والسودان يصليان الجمعة في مطروح

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة من العلمين بمحافظة مطروح، حيث يؤدي صلاة الجمعة بالمحافظة بحضور وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والقيادات الدعوية التي تزور مصر في إطار التعاوني الدعوي المشترك بين مصر والسودان.

وتشمل خطبة الجمعة اليوم الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك وعمارة الكون، وقال وزير الأوقاف في بيان مقتضب «خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية من محافظة مطروح عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك وعمارة الكون. نسألكم الدعاء بالفتح والتوفيق والقبول.. تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم بحق هذا اليوم المبارك لما يحبه ويرضاه».

ويجري وفد السوادان وبصحبته وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جولة في مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم استعراض أوجه التطوير التي تحدث هناك. يذكر أن وفد السودان يضم وزير الأوقاف السوداني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وكامل الوفد والأئمة السودانيين.

معسكر أبو بكر الصديق

يذكر أن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح افتتحا أمس المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية، وشارك في المعسكر عدد من الطلاب الأندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.

التجربة المصرية

وخلال افتتاح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية أكد وزير الأوقاف السوداني بأن ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة وزير الأوقاف المصري يؤكد أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي.

كما زار الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا.