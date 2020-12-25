كريسماس كورونا: العالم يحتفل افتراضيا في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية

في ظل استمرار وباء كورونا، بل وظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، قلصت مختلف دول العالم من مظاهرها الاحتفالية بالكريسماس أو عيد الميلاد إلى أقصى أحد.

وفي بيت لحم التي شهدت ميلاد المسيح نفسه، وبالرغم من أن مسيرات لفرق احتفالية جابت المدينة، إلا أن أعداد قليلة كانت موجودة هناك لتُحي هذه الفرق، حيث أدت إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها إلى تحجيم الاحتفالات، وهو الأمر الذي تكرر في مختلف أنحاء العالم، بحسب تقرير لأسوشيتدبرس.

حجز تذاكر القداسات أون لاين

وفي استراليا، اضطر المصلين إلى حجز تذاكر أون لاين لحضور قداسات تتسم بالتباعد الاجتماعي. وحظرت الفلبين التجمعات الكبيرة ومنعت العائلات الممتدة الكبيرة من إقامة عشاء الكريسماس التقليدي. وفي اليونان تم إلغاء تقليد غناء الأطفال أمام المنازل.

أما في ليلة عيد الميلاد في إيطاليا، فقد رنت أجراس الكنيسة مبكرا عن المعتاد، ودفع حظر التجول الذي تفرضه إيطاليا ابتداء من العاشرة مساء، دفع القساوسة على تسريع القداسات، وقد أكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، على أن الناس يجب أن يلتزموا بالإجراءات التي فرضتها السلطات المدنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتزم هو الآخر بالتبكير بالقداس.

وقد تم إلغاء الاحتفالات في بقية أنحاء أوروبا أو تم تقليصها إلى حد كبير، بينما ترتفع الإصابات بفيروس كورونا في القارة، وفي ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس ربما تكون أكثر قدرة على العدوى.

تأجيل الاحتفالات إلى الصيف!

وفي بريطانيا، ظهرت دعوات للتكيف مع الاحتفالات بدون التجمعات حتى ولو كان الانسان بمفرده، ودعت جمعية مايند الخيرية للصحة العقلية إلى تأجيل الاحتفالات، وقالت: أجلوا الاحتفالات بهذه المناسبة إلى العام المقبل حتى لو اضطررتم الى أن يكون احتفالكم في الصيف، وذلك بحسب تقرير بي بي سي.

وفي الولايات المتحدة، لجأت كنائس إلى إقامة قداساتها أون لاين، ومن بينها كنيسة القديس بطرس بنيويروك التي شهدت وفاة أكثر من 60 من أعضائها بسبب كوفيد 19، التي قدمت قداساتها أونلاين بعدة لغات.

وفي مصر أيضا، أقيمت القداسات في ظل إجراءات احترازية مشددة، واختفت الاحتفالات المعتادة بالكريسماس في الفنادق والأماكن السياحية، حيث اقتصرت المظاهر الاحتفالية في فنادق مدينة الغردقة السياحية على مشاهد الزينة وبابا نويل وأشجار عيد الميلاد.