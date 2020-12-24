عاجل.. أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس الكريسماس

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك بالقاهرة، منذ قليل، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد المعروف باسم الكريسماس إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

فيما بدأ موكب المطران الدكتور منير حنا في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة ونائبه وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة «هذا هو اليوم السعيد» التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

رئيس الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بحضور مندوب عن السيسي

ويترأس المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بكاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك، وشهدت الكاتدرائية توافد المشاركين في القداس من الأقباط والشخصيات العامة وممثلي الطوائف المسيحية ورجال الدولة والسفراء الأجانب واللواء شرطة أشرف السيد جاب الله مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة الأسقفية تتزين بأضواء الميلاد في ليلة العيد

وشهدت كاتدرائية جميع القديسين تعزيزات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية، وشددت الكنيسة على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس حيث خصصت مقاعد محددة بالأرقام وذلك للجلوس عليها مراعاة للتباعد الاجتماعي، ومنعا للتجمعات فتحت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك أبوابها مبكرا، ومنعت الدخول دون ارتداء الكمامات، وراعت عملية تطهير الكنيسة ووجود المطهرات، وقياس درجات الحرارة للمشاركين في الصلاة، كما خصصت شاشات عرض لنقل الصلوات عليها لمن لا يستطيعون دخول الكنيسة، كما تزينت كاتدرائية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد.