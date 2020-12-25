مكرم في لقائها مع الأطفال المقيمين بالخارج: بتحبوا الكشري؟

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، انها سعيدة بلقاء الأطفال المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، عبر الزووم، ضمن مبادرة «اتكلم عربي».

وأضافت مكرم، خلال لقائها بالأطفال، أن الكثير يتساءل لماذا أقامت معسكر «اتكلم عربي» في دول تتحدث اللغة العربية.

وأجابت مكرم، أن الهدف الأساسي من المعسكر، التعرف على اللغة العربية، وهي لغتنا الأولى وهويتنا التي نفخر بها، بالإضافة إلى التعرف على العادات والتقاليد والحضارة المصرية.

وطالبت الأطفال المشاركين لليوم الثاني في معسكر اتكلم عربي عبر الزووم، بأن يحضروا أشياء تخص مصر من منازلهم، سواء تمثال فرعوني أو علم مصر أو صورة لهم في مصر.

وأشارت إلى أن المعسكر يهدف إلى تقريب هؤلاء الأطفال إلى مصر، وسالتهم عن الاكلات المصرية التي يفضلوها الأطفال، وهل يأكلون الكشري، مضيفة ماذا تعني كلمة "الكرم المصري"

وتتراوح الاطفال من الفئة العمرية 6 إلى 14 عام، وذلك بمرافقة أولياء أمورهم، في معسكر اتكلم عربي، وقد اطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، المبادرة الرئاسية اتكلم عربي،للاطفال المصريين في الخارج، لترسيخ الهوية المصرية عندهم، وقد لاقت المبادرة مشاركة كبيرة من الشباب المصري، في مختلف الدول، وتم اطلاق المبادرة عبر منصة اليك توك، ووصل عدد المشاركين خلال ساعات إلى 8 ملايين مشاهدة من إطلاق الحملة، بما يحقق رواجًا إقليميًا ودوليًا واسعًا للمبادرة الرئاسية

وقد تم امس الاعلان عن الطفل ميسرة مقلد سفيرًا للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في أوروبا حيث إنه نموذج للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري، ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها، وفاز بشخصية 2020 في النمسا، وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية، خاصة اللهجة المصرية.