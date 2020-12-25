رئيس مياه بنى سويف: تشغيل 4 مشروعات خدمية في 2020

أكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن الشركة تعمل علي قدم و ساق لخدمة المواطن السويفي، وخلال العام الحالي تم الانتهاء من عدة من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس الشركة، في تصريح له، اليوم، أن المشروعات ضمت مشروع محطة صرف صحي قرية أبو سليم، بطاقة رفع 6480 م³/يوم وتكلفة 19 مليون جنيها، ومحطة صرف صحي الميمون بطاقة رفع 18 ألف و144 م³/يوم بتكلفة 63 مليون جنيها، وصرف صحي قرية طحا بوش، إلى جانب مشروع تطوير محطة مياه الواسطي الجديدة بطاقة إنتاجية 6000 م³/يوم و التي ستسهم في تحسين خدمة مياه الشرب بالواسطي، ومشروع تطوير محطة قرية 3 بالفشن.

وأضاف "الصحصاح" أنه جاري حاليا العمل بمشروع مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي صفط النور بالفشن بطاقة فعلية 11000 م³/ يوم، ومرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي تزمنت، فضلا عن تجديد شهادة TSM للتنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه المعصرة بأهناسيا بطاقة إنتاجية 180 ل/ث، ومحطة مياه أبو سليم ببني سويف بطاقة إنتاجية 1000 ل/ث.

كما كشف رئيس الشركة عن عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا في حضور مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والاستثمار والمكتب الفني بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل وجدوى نماذج وحدات معالجات الصرف الصحي والصناعي التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في المجال بناء عن اجتماعات سابقة مع المحافظ الذي طالب بإعداد نماذج محددة من الوحدات ودراسة تكلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة وجدواها مقارنة بالأنظمة الأخرى، ونوعية المياه المعالجة وإمكانية استخدامها في أنشطة أخرى.

وأعدت الشركة 4 نماذج من وحدات المعالجة وهي "محطة مجمعة للمنطقة الصناعية، ومحطة لكل قسم من المصانع، ومحطة لكل مجموعة مصانع متجاورة، ومحطة لكل مصنع واحد" حيث تم تصميم النماذج حسب الطاقة الاستيعابية وتمت الدراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، والتكلفة بأنواعها الثلاث : الإنشائية والتشغيلية والصيانة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء زيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي لبحث تلك النماذج على أرض الواقع لتحديد المناسب والأفضل، تليها مرحلة إعداد المقايسات التقديرية لتنفيذ النماذج بمختلف أنواعها، تمهيدا لدراسة الآليات لتنفيذه، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بجانب التنسيق مع جمعية المستثمرين لتقديم تلك النماذج التي ستسهم في حل مشكلة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة.