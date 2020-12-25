ضبط 1186 قضية تموينية خلال 24 ساعة 

انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 4,5 طن "دواجن ومصنعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة .

ضبط (44 طن "جبن رومى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" – (30 طن "ملح سياحات") غير صالح للإستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" – (1,5 طن "جبن أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تحت التجهيز – (660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان) بمحافظة الإسكندرية .

ضبط ( 13,9 طن "ملح طعام" – جزر – مخلل مشكل") معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى".. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وإستيلائها على مبلغ ( 1,002,236 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما.

ضبط ( 2,7 طن "سكر تموينى") معبأ داخل عبوات وشكائر بها تلاعب فى تاريخى الإنتاج والصلاحية المدون عليها .. تمهيداً لتوزيعها على البدالين التموينيين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مسئول التعبئة وأمين عهدة بمخزن إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة الشرقية.

ضبط (68,000 قطعة "كمامة – جوانتى") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الإسكندرية .

ضبط (5 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية .

تم القيام بحملة نوعية إستهدفت المحلات التجارية بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة ) أسفرت عن ضبط عدد (16) قضية بإجمالى مضبوطات (16,715 طن "لحوم ومصنعاتها – سكر حر – أرز أبيض – توابل") – ( 14341 عبوة "صلصة – أدوية – سجائر – مشروبات كحولية ") – 191800 لتر "سولار – بنزين") – (3600 متر "خراطيم") .

وتمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من تحقيق الآتى :

ضبط (مسئول عن مصنع مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" ، وإستغلاله فى تصنيع الكمامات الطبية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (عدد 4500 كمامة طبية معدة للبيع - 7000 قطعة "ملابس طبية" - 2,940 طن قماش لتصنيع الكمامات الطبية) .

ضبط (عاملان بمصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" وقيامهما بتجميع سلع تموينية مُدعمة "سكر تموينى" بقصد إعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق على أنها غير مُدعمة "سكر حر" لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (3,614 طن "سكر" – 43 كيس فارغ معدة للتعبئة – ميزان – ماكينة لحام أكياس).

ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع علامات تجارية -كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع علامات تجارية للملابس منسوبة لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (عدد 147,500 ألف قطعة لعلامات تجارية مختلفة"مقلدين").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.