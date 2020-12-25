ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 تماثيل مقلدة للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 تماثيل مقلدة، للنصب والاحتيال على المواطنين في مصر الجديدة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة (طرف أول - شخصين)، بحوزتهما 3 تماثيل صغير الحجم «مقلدة»، وطرف ثان «أحد الأشخاص».

وبمواجهتهم، أقر «الطرف الأول» بحيازتهم للتماثيل المقلدة المضبوطة، بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث؛ لشرائها عقب إيهامه بأثريتها، واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط، لمعاينة التماثيل، إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى، دون وقوع إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية.