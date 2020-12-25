افتتاح 3 مساجد بتكلفة 11 مليون جنيه في الدقهلية

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، اليوم، 3 مساجد جديدة في مراكز «ميت غمر ودكرنس وتمي الأمديد»، حيث بلغ إجمالي تكلفتهم نحو 11 مليون و200 ألف جنيه، وذلك ضمن 60 مسجدا، أعلنت الوزارة افتتاحهم في 16 محافظة، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.

حضر اللواء عبد القادر النوري، وكيل الوزارة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، افتتاح «مسجد العزب» الجديد بقرية دماص بمركز ميت غمر، والذى تم إنشائه على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة 5 مليون جنيه، بالجهود الذاتية للمجتمع المدني بمركز ومدينة ميت غمر، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى المحافظة.

وأدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد، وأكد حرص المحافظة على التعاون التام مع كل الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وكل قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، والحرص على دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدني مع الدولة في تنفيذ مشروعات الخدمات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بعنوان «الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك»، بحضور مسئولي مركز ومدينة ميت غمر ونواب رئيس المركز وقيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية أوقاف الدقهلية وجمع من مواطني القرية والقرى المجاورة.

وأصدرت محافظة الدقهلية، اليوم، بيانا لها، أكدت فيه أنه تم افتتاح مسجدين آخرين بمعرفة إدارات الأوقاف المختصة في كل من قرية ديمشلت بمركز دكرنس على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 5 مليون جنيه ومسجد عزبة الحاج سعيد بمركز تمي الأمديد على مساحة 175 متر مربع بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وأقيم المسجدين بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني في كل من دكرنس وتمي الأمديد.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة في رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة رائدة بالفعل في مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فيجميع المجالات.