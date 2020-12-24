منتجعات جنوب سيناء السياحية تطلق أنوارها لاستقبال العام الجديد

استعدت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قال إن منتجعات جنوب سيناء السياحية استعدت للكريسماس هذا العام بشكل مختلف تمامًا تزامنا مع جائحة فيروس كورنا وتم التشديد على منع التجمعات والاحتفالات بالأماكن المغلقة، مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستعابية لكل فندق واستمرار أعمال التعقيم على مدار اليوم.

وأكد المحافظ أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة الفنادق للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بقرار مجلس الوزراء لمنع أي احتفالات أو تجمعات.

وأشار إلى أن جميع المنتجعات السياحية كانت تقدم في مثل هذه المناسبة عروض ترفيهية مميزة مناسبة لكافة السائحين من مختلف جنسيات العالم، ولكن هذا العام مختلف ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وتعد عروض النافورة الراقصة، والكولومبية، و التخت العربي، والرقص الشرقي، والحفلات الغنائية، من أهم عوامل توافد السائحين إلي القطاعات المختلفة السياحية بجنوب سيناء، للاحتفال بالكريسماس.

على جانب أخر حرص قطاع سهو سكوير على إضاءة المجسمات التي جرى تشكيلها على أشكال الطيور والحيوانات وغيرها من الأشكال المختلفة، حيث يحرص السائحين على اتخاذ الصور التذكارية بجانب هذه المجسمات.

وقال رامي رزق الله كامل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوي بشرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ تزينت بهذه المناسبة السنوية والتي اعتاد العالم الاحتفال بها سنويًا، من خلال العديد من العروض والإضاءات والزينة الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية تتبع داخل كافة المنتجعات السياحية، تزامنًا مع ظروف جائحة فيروس كورونا، وتطبق كافة الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين.

وأكد أن قطاع سهو سكوير حريص على إقامة كافة الطقوس التي كان يقوم بها خلال هذه الاحتفالات كل عام على الرغم من التراجع الشديد في السياحة الخارجية والداخلية، ولكننا نسعى لتقديم العروض والحفلات للعدد القليل من السائحين، وسيجري اليوم تقديم عرض موكب «الثلاث ملوك»، وسط إجراءات احترازية مشددة، وهو عبارة عن ارتداء ثلاثة لزي الملوك، ويركبون ثلاث جمال، ويسير بجوارهم بابا نويل ويقوموا بالتجول بين السياح في ميدان سهو، وتوزيع الهدايا على الأطفال والسائحين من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن السائحين يحرصون على المشاركة في هذا التقليد والتقاط الصور التذكارية مع الملوك والجمال، إضافة إلى عروض النافورة الراقصة، والاستعراضات الراقصة والغنائية والحركية، والتي تجري في مناطق مفتوحة، مع ارتداء الجميع للكمامات، واتباع التباعد الاجتماعي.

وألمح كامل أن جائحة فيروس كورونا أثرت بدرجة كبيرة على القطاع السياحي، حيث تعمل كافة الفنادق بنسبة لا تتخطى الـ 25 % من القوة الاستعابية لها، وهذا يساعد بدرجة كبيرة في تطبيق التباعد الاجتماعي بين السائحين.