إهداء درع محافظة مطروح لوزيري الأوقاف المصري والسوداني

أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع محافظة مطروح؛ وذلك خلال زياته للمحافظة اليوم بصحبة وفد دعوي سوداني يقوده وزير الأوقاف السوداني.

حيث أكدت الأوقاف في بيان لها أن التكريم جاء تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتطرف، وأن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف السوداني وقدم هدايا تذكارية للوفد المرافق لسيادته.

زيارة العلمين

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة من العلمين بمحافظة مطروح، حيث أدى صلاة الجمعة بالمحافظة بحضور وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والقيادات الدعوية التي تزور مصر في إطار التعاوني الدعوي المشترك بين مصر والسودان.

وشملت خطبة الجمعة اليوم الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك وعمارة الكون، وقال وزير الأوقاف في بيان مقتضب «خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية من محافظة مطروح عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك وعمارة الكون. نسألكم الدعاء بالفتح والتوفيق والقبول.. تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم بحق هذا اليوم المبارك لما يحبه ويرضاه».

وأجرى وفد السوادان وبصحبته وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جولة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض أوجه التطوير التي تحدث هناك. يذكر أن وفد السودان يضم وزير الأوقاف السوداني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وكامل الوفد والأئمة السودانيين.