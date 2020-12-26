رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 165 ألف مشترك بشمال سيناء

نجح قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به 165 ألف مشترك، وتضم حوالى 51 مركز وقرية في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

ونفذت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عددا من المشروعات القومية فى قطاع شمال سيناء.

المشروعات التي نفذت بقطاع شمال سيناء

- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة

- توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء

- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة

- توصيل التيار الكهربائى لعدد76 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة

-تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان

- توصيل التيار الكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية).

- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة

- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمعا بدويا تنمويا بشمال سيناء.

- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة

-مشروع تغذية سوق الجملة الجديد

- مشروع تغذية عمارات السيل

- مشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة

- مشروع تغذية محطة رفع «مياه - كرم أبو نجيلة»

- توصيل التيار لمحطة مياه أبوصقل

- مشروع تغذية محطة تحلية المياه بالسكادرة

- توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش

- توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل

- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا

- توصيل التيار الكهربائى لانفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء

من جانبة قال قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع شركات الكهرباء تبذل جهودا لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.