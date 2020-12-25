إعدام ربع طن أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمشتول السوق والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن بمشتول السوق والحسينية.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها 2 منشأة بمركز مشتول السوق، و2 منشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام 246 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 35 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 27 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بمشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 53655 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

ويأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.