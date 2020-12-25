7 مستشفيات عزل بمحافظة قنا تستقبل مصابي كورونا

خصصت مديرية الصحة والسكان في قنا، عددا من المستشفيات لعزل حالات كورونا، بإجمالي 7 مستشفيات من شمال إلى جنوب المحافظة، حيث تم تخصيصها بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين.

وأسماء المستشفيات التي شملت الفرز والعزل، هي: مستشفى حميات نجع حمادي، ومستشفى الوقف المركزي، ومستشفى حميات قنا، ومستشفى صدر قنا، ومستشفى فرشوط المركزي، ومستشفى قنا العام، ومستشفى قوص المركزي، ومستشفى قفط التعليمي.

كما بلغ إجمالي الأسرة 684 سريرًا، وإجمالي أسرة العناية المركزة 23، وإجمالي أجهزة التنفس الصناعي 16 جهازا.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، إن المديرية أعادت تخصيص المستشفيات للفرز والعزل مرة أخرى، بتعليمات من وزارة الصحة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المديرية استعدت بشكل كامل لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطني قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات الاطباء بتلك المستشفيات، موضحا أن الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن وغير مقلق.

وطالب وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمامات خلال التواجد في المناطق العامة واستخدام الكحوليات، وغسل الأيدي، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكشف «راجي»، أن كافة الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج لمصابي كورونا متوفرة في المستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال مثل هذه الحالات، مشددا على المواطنين بالحفاظ على أنفسهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن لجنة إدارة الأزمة في المحافظة، تتابع تلك المستشفيات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات والعقبات ومراجعتها أولا بأول.

وكان مستشفى قفط التعليمي المخصص للعزل قد أعلن خروج 15 حالة بعد تعافيها من فيروس كورونا، فيما يتلقى عدد من المصابين العلاج به وفق بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة.