تحرير 32 محضرا لصيدليات ومنشآت طبية مخالفة بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات والمنشآت الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية الأدوية المعروضة على المواطنين، وفرض الرقابة على سوق الدواء، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات والصيدليات وكافة المنشآت الصحية، لإحكام الرقابة على منظومة القطاع الصحي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لظهور جائحة كورونا.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للصيدلة شنت حملات للتفتيش والرقابة على الصيدليات بنطاق المدينة، حيث تم المرور والتفتيش على عدد 163 منشأة صيدلية وطبية ومخازن للأدوية، وتم خلال الحملات تحرير 32 محضر للمنشات المخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود صيدلي ورصد ادوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية والبان منتهية الصلاحية ووجود أدوات جراحية وكواشف طبية تفيد بمزاولة نشاط آخر غير النشاط الصيدلي، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي مطاي، نظمت الوحدة المحلية، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائي، حملة على المنشآت الصحية الخاصة، وتم غلق المنشآت المخالفة.

وقال خالد عبد الرؤوف، إن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مؤكدا على تكثيف الحملات وتنظيمها بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضاف، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، مؤكدا على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها.