الآلاف يشيعون المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه في القليوبية

شيع الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، وقرية ميت عاصم، في مركز بنها، اليوم الجمعة، جنازة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إثر وفاته اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ 25 يومًا، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفيات القاهرة.

وشارك في تشييع الجنازة اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري من أفراد عائلته.

وخرجت الجنازة من المسجد الذي بناه المستشار لاشين إبراهيم في منزله بالقرية، وافترش الأهالي الشارع المحيطة به لصلاة الجنازة عليه، ودخل نجله في نوبة من البكاء الحار، الذي أبكى جميع من حوله، فيما دخلت سيدات الأسرة في نوبة من البكاء الهستيري والانهيار حزنا على موته المفاجئ بالفيروس.

وانطلقت الجنازة حتى وصلت إلى مقابر الأسرة، التي تقبلت العزاء بالإشارة دون السلام باليد، ضمن اتخاذ إجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد.

وتسببت إصابة المستشار لاشين إبراهيم، بفيروس كورونا في غيابه عن آخر مؤتمرين لإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2020، حيث أصيب بالفيروس منذ نحو 25 يوما، وجرى عزله بإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم، إلى أن تدهورت حالته، وتوفي صباح اليوم، وجرى تغسيله وتكفينه بها بالإجراءات الاحترازية المتبعة من الطب الوقائي بمديرية الصحة ونقل الجثمان إلى بيته لتخرج الجنازة منه.

يذكر أن الراحل تخرج من كلية الحقوق في عام 1980، والتحق بالسلك القضائي فعمل بالنيابة العامة وتدرج بها حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض، وسافر للإعارة إلى دولة الكويت عام 2010 واستمر بها نحو 6 سنوات، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تعديلات الدستور عام 2013، ليشرف على انتخابات رئيس الجمهورية عام 2018، ثم استفتاء تعديل الدستور عام 2019، وجاءت بعدها انتخابات مجلس الشيوخ، وتمت انتخابات مجلس النواب 2020 في ظل رئاسته للهيئة.