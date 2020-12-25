أسماء 18 مستشفى عزل بالمنوفية تستقبل إصابات كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان، 18 مستشفى في محافظة المنوفية، للعزل الصحي، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استعدادا مستشفيات العزل المخصصة بمحافظة المنوفية لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج لهم.

ويستعرض «الوطن» مستشفيات العزل الـ18 في محافظة المنوفية، وهي: مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة مستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي.

بالإضافة إلى مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفى حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.

وعلى صعيد متصل، وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على شراء عدد 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل.

وأكد محافظ المنوفية، على التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الأكسجين لملء «تنكات» الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 آلاف طن يوميا، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات، التي تكفي حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة.