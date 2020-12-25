التوصية بغلق 112 منشأة بالدقهلية بعد إعدام طنين مواد غذائية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بإدارات مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة طالت عدد 307 منشآت غذائية بالدقهلية، أعدمت خلالها 1830 كيلو جرام أغذية متنوعة، و340 لتر عصائر وألبان، في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم المرور على 307 منشأة وتحرير 160 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 112 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وأضاف أنه تم خلال هذه الحملات إعدام 1830 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 340 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 370 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات، وخصوصا في المحال التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التي تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية، فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، التي تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من إجراء أكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر 2020 حيث شملت عمليات المياه البيضاء وإصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات.