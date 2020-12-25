يوم أسود على المشاهير.. إصابة 6 بكورونا والقوس مفتوح

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في الموجة الثانية، بدأت الأنباء تتوالى عن الإصابات والوفيات، فكل مواطن أصبح يعرف شخصًا أو أكثر في محيطة إما أصيب بالفيروس، أو مات جراء الإصابة به، ولكن خلال الـ24 ساعة الماضية ضرب الفيروس بقوة عددًا من المشاهير، حيث بدأ الأمر بإعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، ووصل إلى الفنان محمد فراج الذي أعلن إصابته قبل قليل، وما زال القوس مفتوحاً ليضم -ربما- أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.

البداية من وائل الإبراشي

فوجئ متابعو برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بغيابه عن تقديم حلقة أمس الخميس، وسط تكهنات بإصابته بفيروس كورونا المستجد، لتحسم الإعلامية فاطمة قنديل، رئيس تحرير برنامجه «التاسعة»، عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتعلن إصابته بالفيروس، وتأكيدها بعد إجراء التحاليل اللازمة.

أول تعليق من "الإبراشي"

وخرج «الإبراشي» في تصريحات مع برنامج «التاسعة»، وأكد أنه لا يدري من أين أصيب، معترفا بوجود «ثغرة» في إجراءاته الاحتياطية تسلل له الفيروس من خلالها، مؤكدًا أنه سيحارب الفيروس وسينتصر عليه، مناشدا جميع المواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

إصابة الفنانة "يسرا"

ساعات قليلة بعد إصابة «الإبراشي»، وتسرب خبر إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا، الذي أكدته صديقتها الفنانة إلهام شاهين، ثم حسمت الفنانة يسرا الأمر، وأكدت إصابتها.

وبعد الخوف الشديد الذي انتاب محبي الفنانة المعروفة، خرجت في تصريحات عبر «الوطن» لتؤكد أنها تتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة للمصابين بالفيروس.

إصابة الفنان كريم فهمي

بعد انتشار خبر إصابة يسرا كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام، أعلن الفنان كريم فهمي، إصابته بالفيروس، معربا عن حمده وشكره لله على كل شيء، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إيجابي كورونا.. الحمد لله».

إصابة المنتج هشام جمال

أما المنتج هشام جمال، فرغم إصابته بالفيروس منذ خمسة أيام، إلا أنه أعلنها خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر موقع نشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «جالى كورونا من حوالي 5 أيام، والنهارده كان هيكون ميعاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللي اتأجلت بالصدفة، والحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى في آخر أيام بروفات، وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لاحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا»، مؤكدا أنه يشعر بأعراض «مش لطيفة».

إصابة الفنان محمد فراج

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا، خلال احتفاله بعيد ميلاد خطيبته بسنت شوقي، التي سبق وأصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة.