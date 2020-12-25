«خطاب»: 20% من مصابي كورونا لا يصابون بارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يشخص من خلال الإصابة بمجموعة من الأعراض ويجب اللجوء إلى مجموعة من التحاليل، وهناك أعراض تنفسية، ويمكن إجراء أشعة مقطعية على الصدر وهناك إمكانية أيضًا لإجراء المسحة التي تبلغ نسبة حساسيتها 65%، مشيرًا إلى أن الأطباء على مستوى العالم يشخصون كورونا وفقًا لبعض الأعراض على غرار لعبة «البازل»، إذ يعتمدون في ذلك على ظرف المريض، فقد يكون مخالطا لحالات مصابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة DMC، أن 20% من مرضى فيروس كورونا لا يصابون بارتفاع في درجة الحرارة، ومن ثم فإن ظهور عرض واحد من أعرض الفيروس المستجد لا يعني تأكيد إصابة الشخص بالمرض.

التزمو بروشتة الأطباء

وتابع: «هناك بعض الحالات المزعجة التي نقابلها ومنها تكرار البروتوكولات، فبعض المرضى يبلغونا بأن لديهم 6 بروتوكولات علاج يريدون الحصول عليها للاستفادة من خبرات سابقة، وهذا أمر غير صحيح، فيجب أن يلتزم كل مريض بما يكتبه الطبيب في الروشتة، ولا يلزم أن يكتب أي طبيب أدوية السيولة، فهي أدوية يجرى الحصول عليها بميزان من ذهب إذا كان المريض محتاجا إليها، كما أن كتابة أدوية الكورتيزون في الروشتة وهي مختصة ببعض الحالات التي يحددها الطبيب فقط».

وأردف «خطاب»، أنه ينصح بالحصول على الفيتامينات وأدوية الزنك لزيادة مناعة الجسم، أما أدوية المضادات الحيوية فإنها مختصة بالتعامل مع الأمراض البكتيرية، بينما كورونا مرض فيروسي.