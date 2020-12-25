حطموا عظامه ومثّلوا بجثته.. اللحظات الأخيرة في حياة سائق تاكسي

جريمة بشعة أقدم عليها «فوزي. ح. ع» صاحب الـ43 عامًا، حداد مسلح، عندما قام بالاشتراك مع آخرين بالاعتداء على وقتل سائق تاكسي يدعى «محمد. ح. س»، حيث قام الجناة باستدراج الضحية إلى منطقة نائية بعيدة عن أعين المارّة بغرض سرقة سيارته التي تشكل مصدر رزقه.

وكان المتهمون قد بيتوا النيّة للقتل وإزهاق روح الضحية، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام ماسورة حديدية قبل أن يقوموا بطعنه في أجزاء متفرقة ومزقوا جسده باستخدام سلاح أبيض «سكين ومطواة»، ليفارق المجني عليه الحياة متأثراً بجراحه.

ضبط المتهمين وإصدار الحكم بإعدامهم

بداية الواقعة كانت بتلقي مدير أمن الشرقية بلاغًا يفيد باتهام «فوزي. ح. ع»، أحد سكان قرية شنبارة التابعة لمدينة الزقازيق بارتكاب جريمة قتل بحق سائق تاكسي من أجل سرقة سيارته، واستنادًا إلى تحريات المباحث تم ضبط المتهم الرئيسي وعدد من الجناة الذين اشتركوا معه في التخطيط وتنفيذ الواقعة.

وبمواجهتهم بتفاصيل الجريمة اعترفوا بارتكابها، لتصدر محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة حكمها بإعدام 3 متهمين أحدهم لم يتم ضبطه، إلاّ أنّ محامي أحد المتهمين قام بالطعن على الحكم الصادر بحجة أنّ هناك تشابهًا في الأسماء، وأنّ هناك 3 أفراد يحملون الاسم ذاته، وبالتالي فإن موكله ليس هو المتهم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة.

تخفيف عقوبة متهم للمؤبد

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الصاوي ومدحت سالم محمد وسكرتارية نبيل شكري، في القضية التي تحمل رقم 30761 جنايات لسنة 2017، بتخفيف درجة عقوبة الإعدام الصادرة بحق أحد المتهمين في واقعة قتل سائق تاكسي من أجل السرقة، إلى السجن المؤبد مع مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة ودفع أتعاب المحاماة.