«البيئة»: بحث الاستثمار في «المخلفات» مع «البنك الأوروبي»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التعاون مع شركاء التنمية للإسراع فى إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وخطوات الانتهاء من البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد.

وأوضحت «ياسمين»، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، أمس، مع ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، للتعاون فى دعم دمج القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات، والنقل الكهربائى كإحدى وسائل التصدى لتغيرات المناخ وخفض نسب تلوث الهواء، ضرورة بناء قدرات العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الحكومى والقطاع الخاص لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء فى تنفيذ المنظومة.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبى متكامل للقطاع الخاص لتهيئتهم للاندماج فى المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمى للعمل فى الجمع والنقل والتدوير، للبدء فى العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية 2020، متوقعة وصول الشركات المؤسسة حينها إلى 40. وأضافت «ياسمين» أن البرنامج يمكن أن يضم محورين أساسيين، هما دعم تدريب الشركات الناشئة فى إدارة المخلفات، وتحفيز الشركات العالمية على المساهمة، حيث تم البدء بالفعل فى تنفيذ مجموعة من المبادرات الخاصة بالتدوير مع بعض الشركات العالمية مثل «نستلة، كوكاكولا» التى نتمنى تكرارها مع مزيد من الشركات.