محافظ القليوبية: رفع جميع المخلفات ووضع صناديق القمامة بالطريق الدائري

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، اليوم الخميس، جولة تفقدية على الطريق الدائري، لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، ومتابعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة للطريق الدائري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام برفع كفاءة الطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائري، كما وجه بوضع صناديق للقمامة بأماكن إلقاء المخلفات، حرصا على سلامة وصحة قائدي السيارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن تجرى مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليصبح الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق.

في وقت سابق قال اللواء عبد الحميد محافظ القليوبية إن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا للمساعدة فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

وأضاف المحافظ خلال جولة تفقدية في الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه من 45ـ 50م2 ، مشيراً إلى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحاً أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.