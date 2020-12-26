لم ينج بعضهم.. مشاهير طالتهم الإصابة بكورونا خلال أسبوع

تزايد كبير شهدته الأيام القليلة للماضية للإصابات بفيروس كورونا، المعروف بـ«كوفيد 19»، طالت مئات المواطنين لدرجة إعلان وزارة الصحة عن تجاوز أعداد المصابين الجدد بالفيروس لـ1000 شخص خلال أول أمس الخميس، ولم ينج الكثير من المشاهير من مصيدة ذلك الفيروس المستجد، كان من بينهم بعض الوفيات الذين تمكن الوباء منهم تماما.

استطاع الفيروس المستجد من التغول إلى أوساط المشاهير والفنانين خلال الإسبوع الجاري، حيث أودى بحياة البعض منهم، وتمكن من السيطرة على البعض الآخر، بعد إعلان عدد كبير من المشاهير إصابتهم بالفيروس المستجد، آخرهم كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس «كوفيد 19»، لكنه لم يكن الوحيد.

بعد 25 يومًا فقط من تنصيبه رئيسًا موقتًا لنادي الزمالك، توفى أول أمس الخميس، المستشار أحمد البكري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تولى رئاسة الزمالك في 29 نوفمبر الماضي بقرار من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بدلا من الرئيس المعزول بعد إقصائه هو ومجلسه من مناصبهم، نتيجة مخالفات إدارية ومالية.

يسرا والعدل والإبراشي.. ضمن المصابين الجدد بالفيروس المستجد

وخلال الساعات الماضية، أعلن عدد من الفنانين والإعلامين والمشاهير إصابتهم بالفيروس المستجد خلال أوقات قصيرة بينهم، من بينهم الفنانة يسرا التي أعلنت عن إصابتهم بالفيروس، وأنها تخضع للعزل والعلاج في منزلها، متمنية أن تعود إلى طبيعتها وتنتصر على الفيروس، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وبعد إعلان إصابة يسرا بالفيروس المستجد بساعات، أكد المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس «كوفيد 19»، بعد إجراءه مسحة في أحد المعامل الطبية والتي أثبتت إصابته بالفيروس، وخضع للعزل المنزلي، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ولم يقتصر الفيروس المستجد على إصابة الفنانين فقط، بل امتد ليشمل الإعلاميين أيضًا، حيث تم الإعلان أمس الجمعة عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس «كوفيد 19»، وتوقف برنامجه التاسعة المعروض على الفضائية المصرية الأولى لحين شفائه.

إصابات متفرقة في ساعات مقتربة للفنانين بالفيروس المستجد

واستمر الفيروس المستجد في التوغل داخل الوسط الفني، حيث أعلن الفنان كريم فهمي إصابته بفيروس «كوفيد 19» عبر منشور كتبه على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، الذي أعلن خلاله إيجابية المسحة التي أجراها، وكذلك المنتج والمطرب هشام جمال، الذي أعلن عن إيجابية المسحة التي أجراها منذ أيام.

ولم يكتفي الفيروس عند هذا الحد، حيث تم الإعلان عن إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بالفيروس المستجد، بعد إيجابية مسحتها، حيث أنها كانت من المخالطين للفنانة يسرا والمنتج جمال العدل في عيد ميلاد نيلي كريم منذ أيام.

كما تم الإعلان عن إصابة الفنان محمد فراج بالفيروس المستجد «كوفيد 19»، بعد تواجده في عيد ميلاد خطيبته بسنت شوقي، والتي أصيبت منذ قبل بالفيروس خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي.

اعتذارات ومضاعفات للفيروس المستجد بين سيدات الوسط الفني

ومن بين الفنانات اعتذرت سلوى محمد على، عن إدارة ندوة سيدة المسرح سميحة أيوب على هامش فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان المسرح العربي، بعد أن تأكدت من إصابتها بالفيروس المستجد «كوفيد 19»، وما زالت في فترة العزل.

كما أعلنت منذ أيام زوجة مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن إصابتها بالفيروس المستجد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أنها تعاني من إنزيمات على الكبد وتجلطات.