عاجل.. إصابة مدير مستشفى صدر منوف بفيروس كورونا

أصيب الدكتور خالد العجمي، مدير مستشفى صدر منوف، بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، وثبوت إصابته بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، رفض ذكر اسمه، أن مدير مستشفى صدر منوف يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

على صعيد متصل، خصصت وزارة الصحة والسكان، 18 مستشفى في محافظة المنوفية، للعزل الصحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استعداد مستشفيات العزل المخصصة بمحافظة المنوفية لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج لهم.

وتستعرض «الوطن» مستشفيات العزل الـ18 في محافظة المنوفية، وهي: مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، مستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي.

بالإضافة إلى مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفى حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.

على صعيد متصل، وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على شراء عدد 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل.