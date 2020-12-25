عبدالغفار: إصابات كورونا المرصودة أقل بكثير من الموجودة بالعزل المنزلي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد بشكل واضح، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تستعد لكل المستجدات باستمرار: «نحن الآن في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والأعداد تتزايد بشكل أكبر مما كان يحدث في الموجة الأولى، وستعود المستشفيات الجامعية إلى العزل مرة أخرى، كما سيجرى توفير وإتاحة أماكن عزل للأطفال، لأن الأطفال أقل من عام معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي نحن نعمل على حمايتهم من الأعراض».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «توقعنا للموجة الثانية كان موجودًا منذ شهرين، شغلنا 25 مستشفى بواقع 2377 سريرا و523 غرفة رعاية مركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، وستكون قوة ضاربة مع مستشفيات الوزارة».

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن نسب الإصابة في العالم تتراوح ما بين 5% إلى 10%، وبالتالي لا بد من وجود أماكن وأطباء اختصاصيين في هذا النوع من الرعاية، لهذا جرى تخصيص أماكن عزل مخصصة لهم.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معدل الزيادة اليومي في الإصابات بمصر كبير، كما أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي يتم التعامل معها في العزل المنزلي: «وضعنا نموذجا افتراضيًا لهذه الحالات، ووفقًا لهذا النموذج فإن شهر يناير سيكون صعبًا، وسيشهد صعودًا كبيرًا في الحالات حتى شهر فبراير، أما إذا التزمنا فإن الأمور ستتحسن في النصف الثاني من شهر فبراير».