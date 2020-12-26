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محمود مسلم

كفر الزيات تواجه الموجة الثانية لكورونا بإلغاء سوق الثلاثاء

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
08:54 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
محافظ الغربية

محافظ الغربية

أعلن المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بالغربية، إلغاء سوق الثلاثاء، والذى يقام كل يوم ثلاثاء، في إطار مواجهة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة كفرالزيات أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيتم التنبيه على التجار بعدم الحضور إلى المدينة.

يُذكر أن سوق الثلاثاء المقام بمدينة كفرالزيات يعد من أكبر الأسواق بمحافظة الغربية، حيث يتردد عليه آلاف المواطنين من 3 محافظات مجاورة للغربية خاصة مع تواجد كبير للتجار بالسوق لبيع المفروشات والملابس.

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