عمال نادي نقابة المهندسين: الحريق سببه ماس في شواية كهربائية

استمعت النيابة العامة لأقوال 3 عمال في نادي نقابة المهندسين في الزمالك، وأقروا أن الحريق شب في باكيتين مصنوعتين من الألمونتال والأخشاب بالقرب من طرح نهر النيل داخل مقر النادي النهري، واحدة كانت فيها مهملات خاصة بالمطعم وأخرى مطعم لتجهيز السندوتشات والوجبات السريعة، وأن الحريق بدأ في شواية كهربائية، وانتقل منها إلى المهملات الموجودة في داخل إحدى الباكيتين.

وأضاف العمال أنهم فشلوا في السيطرة على النيران بسبب تمكنها من مهملات أغلبها مواد تساعد على الاشتعال، وأقر المتهمون أن الحادث ليس جنائيا، وأنه ناتج عن ماس كهربائي، وعقب انتهاء التحقيق مع العمال وسماع شهادتهم قررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قررت انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، لبيان أسباب حدوثة، وموافاة النيابة، وأسفرت عنه نتائج الفحص، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وبينت التحريات أن قوات الحماية المدنية تلقت بلاغا بحدوث حريق داخل نادي نقابة المهندسين فانتقلت 8 سيارات إلى مكان الحادث ونجحت في السيطرة على النيران.

تحريات المباحث أن الحريق شب في باكيتين بالقرب من طرح نهر النيل واحدة كان فيها مهملات والأخرى مخصصة لتجهيز الوجبات والسندوتشات التي تقدم للأعضاء خلال وجودهم داخل مقر النادي، وأن النيران شبت في شواية كهربائية، وامتدت النيران إلى "الباكيتين" وأتت على محتوياتهما ما بداخلهما، وحاول العمال في إخماد النيران لكن دون جدوى.

وأوضحت تحريات المباحث أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي ولا يوجد فيه أي شبهة جنائية، وأن النيران تسببت في تدمير جميع المتحويات الخاصة بالباكيتين المصنوعتين من الألمونتال والأخشاب بالقرب من طرح النهر لاستخدامها في تجهيز المأكولات، وأن النيران تسببت في نسف جميع الأجهزة الكهربائية وغيرها المخلفات.

تلقت شرطة النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل النادي النهري التابع لنقابة المهندسين بمنطقة الزمالك، تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء التابعة للحماية المدنية بأمن العاصمة، وتم التعامل مع النيران ونجحت القوات من السيطرة على الحريق فى خلال دقائق، وأسفر الحادث عن احتراق جميع محتويات باكيتين على طرح النهر.