مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين بسوهاج

لقي موظف بالمعاش مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل به في أثناء عبوره الشارع، بدائرة مركز ساقلته في سوهاج، ونقلت الجثة لمستشفى ساقلته المركزي، والقبض على سائق السيارة.

وشهدت منطقة الجوازات بمدينة سوهاج، اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، ما نتج عنه إصابة قائد السيارة، وطفلين من مستقليها، ونقل المصابين لمستشفي خاص قريبة من موقع الحادث.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز ساقلته، يفيد وروود بلاغا بوجود مصادمة ومتوفى على الطريق الزراعي الشرقي، بناحية بندر ساقلته دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل، قيادة «السيد. ث. م»، 58 عاما، سائق، يقيم بناحية نيده دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالمدعو «ثابت. و. ث»، 64 عاما، بالمعاش، ويقيم بناحية الطوايل الغربية، دائرة المركز، حال عبوره الطريق، ما نتج عنه وفاته.

ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة، وزوجة المتوفى «رتيبه. ك. غ»، 62 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم.

وأضاف الأول أنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، وأتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في ذلك، وتم التحفظ على السيارة.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبلغ لقسم شرطة أول سوهاج، بوجود حادث تصادم ومصابين بشارع الجوازات دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «محمد. م. ف»، 20 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بأحد أعمدة الإنارة، على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمه في الرأس، واشتباه نزيف داخلي، و«زياد. م. ف»، 15 عاما، تلميذ، بجروح متفرقة بالرأس والوجه، والطفل «آدم. م. ف»، 4 سنوات، بكسر في الفخذ الأيمن من مستقلي السيارة ويقيمون بذات الناحية، ونقلا لمستشفى الحياة التخصصي.

وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وأخطرت هندسة كهرباء حي غرب سوهاج لاتخاذ اللازم، ورفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.