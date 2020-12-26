النائب الراحل حسن عيد.. توفي شقيقه ليلة فوزه ورحلت زوجته قبله بساعات

ساد الحزن داخل محافظة السويس، عقب وفاة النائب اللواء حسن عيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، نظرا لما يتمتع به من شعبية كبيرة داخل المحافظة، خاصة بعد وفاة «شقيقة ليلة فوزة بالانتخابات، وزوجته قبل وفاته بـ24 ساعة».

ويلقب النائب المتوفى داخل محافظة السويس بـ«حبيب السوايسة»، لأنه عمل لمدة 40 عاما داخل المحافظة بمديرية الأمن، ويرتبط بعلاقات صداقة وحب مع أبناءها، حتي خرج على المعاش، ثم ترشح في انتخابات مجلس النواب.

ودخل حسن عيد المستشفى هو وزوجته بعد فوزه في الانتخابات؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، وظل بالمستشفى حتى وفاته متأثرا بإصابته.

وتوفي شقيقه بعد ساعات فقط من فوزة بانتخابات بمجلس النواب، عقب إعلان نتيجة انتخابات الإعادة، ولم يمهل القدر حسن عيد وقت ليتعرض لأزمه صحية، ويدخل المستشفى، وتدهورت حالته الصحية هو وزوجته، ودخلا العناية المركزة.

وقبل وفاة نائب السويس بـ24 ساعة، توفيت زوجته داخل المستشفى، لتقوم الأسرة بدفنها بمقابر المحافظة.

وعبر أبناء محافظة السويس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة نائب المحافظة، مؤكدين أنه خلال فترة الحملة الانتخابية كان حبيب الجميع، سواء مواطنين أو مرشحين منافسين في الانتخابات.

من جهته، قال أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ بالسويس، إن اليوم سيبقى هو اليوم الأصعب في حياتي، فقدت نصف روحي، وجزءا من قلبي، شخص من المستحيل نسيانه، مضيفا: «وكأنك ترشحت للانتخابات لكي تودع أهل السويس بالكامل، وذهبت إلى كل الناس، وكأنها تبدو دعاية انتخابية، ولكنها في الحقيقة وداع لكل شعب السويس، رحمك الله يا أطيب خلق الله رحمك الله، يا من كنت صاحب الابتسامة صاحب الأدب صاحب الخلق الرفيع، رحمك الله يا من قال فيك الناس ابن السويس البار، رحمك الله يا رفيقي، رحمة الله عليك وعلى زوجتك، لقد جمعكم الود والمحبة في الدنيا، وستجتمعون عليهما في الآخرة».