قبل انتهاء المهلة.. كيف تحصل على ملصق إلكتروني للسيارة من المنزل؟

5 أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة التي أقرها قطاع المرور بوزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، فى إطار استمرار تنفيذ استراتيجية رفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة يمكن من خلالها الحصول على الملصق الإلكتروني إلكترونيا، دون الذهاب لوحدات المرور كإجراء احترازي، على أن تقتصر الخدمة على مالكي المركبات السارية.

خطوات الحصول عل الملصق إلكتروني

ويحق للمواطن السارية رخصته طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور، من خلال بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية.

لا بد أن يكون المواطن مسجل من قبل في الموقع الرسمي لوزراة الداخلية، حتى يتسنى له الحصول على الخدمة.

وفي الخطوة التالية بعد التسجيل في الموقع يتم اختيار تبويب إصدار ملصق إلكتروني، على أن يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

بعد اتمام التسجيل يتطلب من المواطن الموافقة على شروط الخدمة وسداد الرسوم المطلوبة، عن طريق بطاقات الدفع الذاتي الخاصة بالبنك الأهلى المصري.

وفي الخطوة الأخيرة يتوجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لتركيب الملصق الإلكتروني في أقل من 5 دقائق، بعد خروج موظف من المرور معه إلى السيارة وتركيب الملصق.

ما بعد تركيب الملصق الإلكتروني

من جهته، أعلن اللواء صلاح عبدالوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، أنه بعد تركيب الملصق الإلكتروني لن يجد صاحب السيارة كمين يقفه ويسأله عن الرخصة، حيث سيقوم قارئ يدوي أو خارجي بقراءة تلك البيانات الموجودة على الملصق من خلال الجهاز متواجد بالكمين لكل السيارات ولمعرفة بياناتها .

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم» والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية ON E، «البيانات الموجودة في الكمين أو مداخل المدن مُسجل عليها العربيات المطلوبة أو المنتهية ترخيصيا أو المهربة جمركيا»، مشيرا إلى أن القارئ يرسل تلك البيانات للكمبيوتر الموجود بالغرفة العامة للمرور وفي حال كانت مسروقة يتم الإبلاغ عنها بالكمين لحظيا.