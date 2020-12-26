«عصابة المدرس وابنه».. من مربي أجيال لتاجر مخدرات

من مربي أجيال إلى تاجر مخدرات.. تفاصيل القبض على مدرس مفصول تحول من معلم إلى أكبر تاجر هيروين ولم يكتفِ بذلك فقط، تبين من التحريات أن المتهم أنشأ نجله الوحيد على تجارة المخدرات واثنين آخرين من زملائه بمديرية أمن قليوب.

كشفت تحريات المباحث الجنائية عن تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على ابن ونجله لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع المواد المخدرة، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة حية بصحبة الاثنين.

مدرس مفصول

دلت التحريات أن المتهم الرئيسي خريج كلية آداب يبلغ من العمر 48 سنة كان يعمل مدرسا لفترة من زمن على حد أقوال شهود العيان وتحريات المباحث، وتم فصله لسوء سلوكه، أوضحت التحريات أن المتهم ألقي القبض عليه بتهمة تعاطي المواد المخدرة منذ 10 سنوات تقريبا وتم معاقبته من قبل المحكمة بالسجن لمدة شهور.

وأضافت التحريات الأولية أن المتهم عقب خروجه من السجن تزوج من إحدى قريباته وأنجب طفلا وبنتين، ثم بدأ فى ممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة «الهيروين والحشيش»، وترك مهنة التعليم نهائيا، ولم يحاول البحث عن أى عمل آخر، وذاع سيطه فى القاهرة والقليوبية ، وصدرت ضده أحكام قضائية.

الأب وابنه

تم رصد المتهم أثناء بيع المواد المخدرة وأثبتت التحريات أن المتهم الرئيسي استعان بنجله الأكبر 22 سنة ليكون له «ذراعه اليمنى» فى تجارة الحشيش والهيروين، كما استعان بـ2 من تلاميذه فى المدرسة سابقا، تم استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض على الأب ونجله وبحوزتهما كمية من المخدرات، وأحيلا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس الأب وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية البلاغ

وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام أب وابنه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع المواد المخدرة بمنطقتي القاهرة والقليوبية، أكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد كمين ألقي القبض على المتهم ونجله وجارٍ القبض على 2 آخرين، وأكدت التحريات أن الأب كون تشكيلا عصابيا بمساعدة نجله تخصص فى بيع المخدرات وضُبطا وبحوزتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش وما يقرب من 90 تذكر هيروين وسلاح ناري ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.