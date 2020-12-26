«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعي الكتان: يجب مراعاتها خلال شهر يناير

أصدَرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: