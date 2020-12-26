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«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعي الكتان: يجب مراعاتها خلال شهر يناير

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الوطن
12:11 م | السبت 26 ديسمبر 2020
الزراعة

الزراعة

أصدَرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

  • الاستمرار في نقاوة الحشائش إن وجدت.
  • نقاوة النباتات الغريبة عن الصنف للحصول على محصول متجانس في النمو.
  • مرور العمال للنقاوة يجب أن يكون على البتون وحواف الأحواض لعدم التسبب في إحداث أضرار ميكانيكية بالنبات.

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