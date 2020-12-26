توصيات لمزارعي البصل في يناير: أبرزها الري بانتظام

أصدَرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدّها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

أولًا: إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصي بها.

3- استمرار الري بانتظام.

ثانيًا: إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها.

3- استمرار الري بانتظام.

ثالثًا: إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى ما يلي:

1- اختيار الصنف جيزة 6 محسن.

2- معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/ فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرًا.

4- إجراء رية المحاياه بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات.

5- إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة أزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع.

رابعًا: إنتاج بذور البصل -البصل الروس.

1- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي بمعدل 45 كجم وحدة أزوت/ فدان أو 150 كجم نترات النشادر/ فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.

2- إجراء الرش الوقائي بعد مرور من 30-40 يومًا من الزراعة بالمبيدات الموصي بها.

3- اجراء عملية الري بانتظام.