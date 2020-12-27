رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة لـ2.3 مليون مشترك في 4 قطاعات بالشرقية

نجح قطاع محافظة الشرقية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به 2 مليون و360 ألف مشترك بـ 4 قطاعات في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

قال المهندس محمد السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم إنجاز عدد من المشروعات في نطاق قطاع وسط الشرقية خلال الفترة من شهر يوليو 2019 إلى يونيو من العام الجاري بخطة استثمارية وطموحة..

المشروعات التي تم تنفيذها بالقطاع

- إحلال وتجديد 555 ألفًا و913 متر موصلات جهد منخفض و22 ألفًا و52 كجم موصلات جهد متوسط و11 ألفًا و423 متر كابلات جهد منخفض و27 ألفًا و104 أمتار كابلات جهد متوسط و1759 عامود جهد منخفض.

- إحلال 202 عامود جهد متوسط و17 محول قدرات مختلفة و12 كشكًا كاملًا بالمحول و4 أكشاك فارغة و20 موزع حلقية و11 صندوق توزيع جهد منخفض و15 كبينة ولوحة توزيع و10 سكينات ثلاثية ولوحتين جهد متوسط.

تحرير 10 آلاف محضر سرقة كهرباء

وأشار إلى أن القطاع حرر 10 آلاف محضر سرقة كهرباء عن طريق الضبطية القضائية بحوالي 9 ملايين جنيه، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة مع تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وتشمل محافظة الشرقية على 4 قطاعات هي

قطاع شمال الشرقية

ويضم 8 إدارات كهرباء لخدمة مراكز «أبوكبير – كفرصقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر- فاقوس – الخطارة – ههيا – منشأة أبوعمر».

قطاع جنوب الشرقية

ويضم 8 إدارات كهرباء لخدمة مراكز هي «ديرب نجم – منيا القمح – مشتول السوق – بلبيس – إنشاص الرمل – الإبراهيمية».

قطاع وسط الشرقية

ويضم 9 إدارات كهرباء لخدمة مراكز «الزقازيق – القنايات – أبوحماد - القرين».

ويختص قطاع تنفيذ المشروعات بالتنفيذ الذاتي للمشروعات الكهربائية الكبرى لإنشاء المغذيات والخطوط.