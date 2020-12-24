مصرع متهم في «سرقة بالإكراه» خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، من أحد الأشخاص، أنّه أثناء قيادته دراجة نارية ملكه يستقلها برفقته أحد الأشخاص، وسيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز ، فوجئا بـ3 مجهولين يستقلون دراجة نارية بحوزة أحدهم بندقية آلية، أوقفوهما وحاولوا سرقة الدراجة النارية قيادته كرها عنهما، ولدى قيام مرافقه بمقاومتهم أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه فأودت بحياته إثر إصابته بالرأس، واستولوا على الدراجة النارية وهربوا، وتمكن من الفرار.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهما معلومات جنائية، سبق اتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما في قضايا سرقة، سلاح، ومخدرات، جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بمكان اختبائهم بمنطقة جبلية بدائرة المركز بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وهروبهم إلى المنطقة الجبلية، وبتمشيط المنطقة تبيّن مصرع أحدهم وضبط بجوار جثته (بندقية آلية – 5 خزينة - عدد من الطلقات - الدراجة النارية المُستولى عليها)، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان.