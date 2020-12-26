«خط مواصلات جديد» لربط الشروق بالقاهرة الجديدة

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير وسائل النقل والمواصلات داخل مدينة الشروق، لخدمة سكانها وتيسير عملية التحرك داخل وخارج المدينة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها الربط بين الشروق والقاهرة الجديدة.

وأعلن عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق عن تشغيل خط مواصلات جديد للربط بين مدينتي الشروق والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن الخطوط الخارجية لمنظومة النقل الجماعى بالمدينة، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثاني (الشروق –محطة مترو سرايا القبة)، والثالث (الشروق - القاهرة الجديدة)، بجانب خطوط نقل جماعي داخلي تغطي أنحاء المدينة.

وأضاف الغيطي، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدي، إضافة إلى توفير أجهزة تتبع ذكية تتمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجياً، والتي أتاحت للمدينة امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.

الغيطي: المدينة تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية، استقبال عدد من وسائل المواصلات الجديدة، بداية من تشغيل خط مواصلات خارجي جديد لربط مدينة الشروق بمحطة مترو «سرايا القبة».

كما تم البدء في تنفيذ «محور شمالي» موازٍ لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق، والذي يعد أكبر مشروعات الطرق في المرحلة الحالية بالمدينة، لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم 1 حتى مدخل رقم 2، بطول 4 كم.

ليس ذلك فقط، بل أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، أنه جارٍ تنفيذ ممشى نموذجي بطول 2000م كمتنفس لسكان مدينة الشروق، والمتضمن زراعة وتجميل جزيرة المحور الغربي.

وأشار الغيطى إلى أنهم مستمرين فى توفير خطوط مواصلات داخلية وخارجية بالمدينة، حيث سيتم إطلاق خطوط مواصلات جديدة بمناطق عدة داخل المدينة قريبا.