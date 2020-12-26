أوعى كورونا تنسيك.. أرقام الإبلاغ عن السرقة والفساد والتعذيب

الانشغال بانتشار فيروس كورونا المستجد قد ينسي الكثيرين الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث في محيطهم أو عملم، أو التي تحدث يوميا كالبناء والدروس الخصوصية وغيرها.

وعليه، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة أبرز المخالفات وطرق الإبلاغ عنها في التقرير التالي:

المخالفات وطرق الإبلاغ عنها

سرقة التيار الكهربائي

- يقوم صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــا ، وإدخال البيانات التالية:

يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه، وأن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه، وعنوان المُبلغ عنه بالتفصيل، وتحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

مخالفات البناء

تقدم وزارة التنمية المحلية مبادرة «صوتك مسموع»، للتواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها والإبلاغ عن شكاوى البناء المخالف أو شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تطبيق واتس آب على رقم 01150606783، أو الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك.

كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الخط الساخن 15330 والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

كما يمكن ارسال الشكاوي لوزارة الزراعة التي خصصت الأرقام التالية الخط الساخن رقم 19561 أو 01111866711 أو رقم الواتس آب 01111866710 .

مخالفات الإسكان الإجتماعي

يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بالإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك من خلال موقعه الإلكتروني، ففي البداية يدخل المواطن عبر موقع خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/ و يختار الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ويختار الإبلاغ عن مخالفة، كما يمكنك تقديم الشكاوى عن طريق الخط الساخن رقم 1180.

الإبلاغ عن الدروس الخصوصية

في حال رصد مركز دروس خصوصية يمكن الاتصال على الأرقام التي حددتها وزارة التنمية المحلية ومنها رقم واتس آب 01150606783

الإبلاغ عن وقائع تعذيب الأطفال

يمكن الإبلاغ عن وقائع تعذيب الأطفال من الاتصال بخط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة على الرقم 16000.

الإبلاغ عن سرقة المياة

يمكن إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي، على مدار 24 ساعة.

ويمكن كذلك من خلال الخط الساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100 أو من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596 أو من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

الإبلاغ فساد الموظفين

يمكن الإبلاغ عن الفساد الوظيفي بتقديم الشكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية، يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

كما يمكن إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس.

ويستطيع المواطن الإبلاغ عن فساد الموظفين من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية ثم اختيار «إرسال شكوى»وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

وأخيرا يمكن إرسال الشكوى على الفاكس رقم 0020222915403 او تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.

الإبلاغ عن مخالفات كورونا

ويمكن للمواطن الإبلاغ عن قاعات الأفراح التي تقام بها حفلات الزواج والخطوبة من خلال الاتصال بمركز الشكاوى بكل محافظة، أو الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات وذلك من خلال واتساب على رقم 01150606783 أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

وفي حالة الشيشة لابد من التقاط صورة وإرسالها لجهات التحقيق والتي تتمثل في وزارة التنمية المحلية والمحافظين أو الخط الساخن لوزارة الصحة على أرقام 105 أو 15335، كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

مخالفات أسعار السلع والمنتجات

يمكن إرسال الشكوى من خلال أرقام الشكاوى حيث خصصت وزارة التموين الرقم 19588 لتلقي شكاوى استغلال التجار لأزمة كورونا والقيام برفع الأسعار واستغلال حاجة المواطن، كما يمكن أيضا إرسال الشكاوى على أبليكيشن واتساب، على الرقم 01281661880.