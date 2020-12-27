آثار جانبية طبيعية للقاحات كورونا بعد«موديرنا»: أبرزها ارتفاع الحرارة

حساسية شديدة ودوار وتسارع في ضربات القلب، آثار جانبية ظهرت على الدكتور حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين، بمركز بوسطن الطبي فور تلقيه التطعيم بلقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة «موديرنا»، ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بشأن لقاح «موديرنا»، الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقال «ديفيد كيبي» المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان، إن الدكتور صدر زاده الذي يعاني من حساسية المحار «شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة».

نوعان من الآثار الجانبية للقاحات بسيطة وشديدة

هناك نوعان من الآثار الجانبية لأي لقاح ومن بينها لقاح كورونا، وبحسب قول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، منها آثار بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء.

أما الآثار الجانبية الشديدة للقاحات عامة وليس فقط لقاح فيروس كورونا، بحسب تصريحات عز العرب لـ«الوطن» قد تصل إلى صدمة عصبية أو صدمة تحسسية تؤثر على الحياة تتمثل في ضيق تنفس نتيجة ضيق الشعب الهوائية واضطراب الوعي، وهي أعراض يجب متابعتها على الفور.

وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «Fda» تشترط درجة مأمونية لمدة شهرين في أي لقاح جديد لبدء تداوله، وهنا يصبح آمن طوال تلك المدة، وهي تسمى بدرجة مأمونية قصيرة المدى قد تظهر خلالها آثار جانبية بسيطة على الأشخاص.