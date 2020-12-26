القباج: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرات توعوية تحت عنوان «حماية أولادنا» لتوعية طلاب المدارس في المحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات.

تنفيذ برنامج «اختار حياتك» بالتعاون مع «التعليم»

وأكدت وزارة التضامن فى بيان لها، منذ قليل، أن ذلك يأتى ضمن برنامج «اختار حياتك» والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات بمشاركة 1500 متطوع لدى الصندوق، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المبادرة استهدفت 2000 مدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية فى المحافظات المختلفة على مدار عام 2020، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

توعية الطلاب بمخاطر الإدمان

وأضافت القباج، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس، وتوعويتهم بمخاطر الإدمان، وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حالياً وكيفة الوقاية منها، وكذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس تنوعت ما بين برنامج «اختار حياتك» والذي يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي.

إعداد مسابقات فنية وثقافية وعلمية بين الطلاب

وأضاف عثمان أنه تم ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، وكدلك الرد على استفسارات الطلاب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غير تقليدية، وإعداد مسابقات فنية وثقافية وعلمية بين الطلاب بجانب ورش عمل حكي بين الطلاب.

استهداف ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة

وأوضح أنه تم استهداف ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية على مدار عام 2020 وسط اتخاد كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيد البرامج التوعوية.