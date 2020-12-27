محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس محمد إسماعيل، مدير مديرية الطرق، أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه، الذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديل لشركات البترول، ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.

وأكد المحافظ أنه بعد الإنتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

يذكر أنه جارِ أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجارِ أيضا أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.

وفي وقت سابق، شهد المحافظ يرافقه المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروع إزالة كابلات كهرباء الضغط العالي الهوائية أعلى 11 منطقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة بطول 6 كم، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إحلال تلك الكابلات بأخرى أرضية في مسار آخر داخل نطاق محافظة القاهرة بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه، حيث تم تمويلها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية.

وخلال الزيارة، تفقد الهجان المناطق العشوائية الجاري رفع الكابلات عنها، كما شهدا أيضا أعمال رفع الكابلات التي تتم من خلال شركة نقل الكهرباء وسط فرحة غامرة من أبناء الحي الذين عاشوا لسنوات طويلة تحت قبضة خطوط الكهرباء الهوائية.

وأكد المحافظ أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 11 ألف أسرة كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي «الضغط العالي» التي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، وأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة فقد تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة وتم إعداد خطة لإحلال ذلك الخط الهوائي بآخر أرضي يمر بالكامل بنطاق محافظة القاهرة، وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع، وإحلال الخط وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق وإزالة الخطورة عنها.