القليوبية تسجل 41 حالة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وطوخ الأعلى إصابة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية.

واحتل مركز ومدينة طوخ أعلى معدلات الإصابة اليوم بعد أن سجل اليوم 14 حالة فيما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة هم العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة ، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 10928 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 810 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 685 حالة، وبنها 3280 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1168 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1263 حالة، وشبين القناطر 778 حالة، وطوخ 1348 حالة، وقليوب 740 حالة، ومدينة قها 63 حالة، وكفر شكر 611 حالة

في وقت سابق أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة ببنها، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

لاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف المحافظ الأمن بتحرير 15 محضرا وغرامات فورية للمخالفين، مشدا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات تماما وسيتم المرور بشكل يومي على المواقف وأماكن التجمعات من خلال حملات مكثفة.وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد المحافظ سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين رب وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.