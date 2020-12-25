القليوبية تسجل 61 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا للبيانات الرسمية، حيث احتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة، بعد أن سجل اليوم 14 حالة فيما سجلت مدينة واحدة صفر إصابات على مستوى القليوبية هي العبور ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10887 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 806 حالة إصابة والعبور 182 حالة والقناطر الخيرية 682 حالة وبنها 3269 حالة وشرق شبرا الخيمة 1168 حالة وغرب شبرا الخيمة 1263 حالة وشبين القناطر 776 حالة وطوخ 1335 حالة وقليوب 738 حالة ومدينة قها 62 حالة وكفر شكر 603 حالة إصابة

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي اليوم وفاة 7 حالات داخل المستشفى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا من بينهم إمام وخطيب مسجد.

وأوضح المصدر أن الحالات هي: محمد ك 68 من مدينة بنها وعبد الرؤف م 75 سنة من مدينة بنها ومحمد ع 39 سنة إمام وخطيب مسجد من منيا القمح ومحمد ع 71 سنة من الهرم جيزة وفتحية ع 51 سنة من سندبيس القناطر الخيرية محمد ع من الحدادين طوخ وحكمت ح 75 سنة من شبرا هارس طوخ.

أضاف مصدر أن المستشفى لا تستقبل إلا الحالات الحرجة فقط والتي تحتاج إلى عناية مركزة، مضيفًا أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي بقها يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.

في وقت سابق، نصح الدكتور أحمد الجزار عميد كلية طب ببنها الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية بأهمية العلاج المبكر في حالة كورونا بمجرد الإصابة باحتقان في الزور مع تكسير العظام فهي بداية الإصابة بالفيروس وهو يحتاج لتحاليل وتشخيص معملي لتأكيد الإصابة من عدمه من خلال صورة الدم وسرعة الترسيب والتأخير في العلاج، ما يتسبب في مضاعفات لا حصر لها.