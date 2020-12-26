المهن التمثيلية تشدد على شركات الإنتاج باتباع الإجراءات الاحترازية

أصدر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكادمية الفنون، بيانًا موجه لشركات الإنتاج بشأن ظروف التصوير في ظل أزمة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، جاء فيه: «انطلاقا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية، فإذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض علينا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كافة الأصعدة».

ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة الحالية تصوير الأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني، كمسلسل «حرب أهلية» ليسرا وهيفاء وهبي، و«وضع طيران» لنيللي كريم.

وبدأ تصوير عدد من المسلسلات كـ«الاختيار2» لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، و«نسل الأغراب» لأحمد السقا وأمير كرارة، و«الملك» لعمرو يوسف، وغيرها من المسلسلات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أسدلت الستار على مهرجان «نقابة المهن»، إذ كُرم في حفل الختام إلهام شاهين عن مجمل أعمالها الفنية، كما كرم المهرجان في حفل افتتاحه عبد الرحمن أبو زهرة، والذي أدلى من خلاله بتصريحه المثير للجدل «كان الممثل أن يكون رسولا»، ليتعرض بعدها للهجوم الكبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ثم يوضح بعدها أبو زهرة أنه لم يحرف حديث شريف ولكنه حرف أبيات شعرية لأحمد شوقي، وأنه كان يقصد أن الفنان صاحب الأعمال ذات الرسالة الحسنة هو الذي يستحق التكريم ويستحق أن يكرم من قبل الجميع.

وضرب فيروس كورونا خلال الساعات الماضية عددًا من الفنانين في الوسط الفني ومنهم «أمير كرارة، يسرا، إيناس الدغيدي، أبو، جومانا مراد، جمال العدل»، كما أصيب عدد من الإعلاميين منهم إبراهيم عيسى، وائل الإبراشي، دينا عبد الكريم.