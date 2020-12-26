طبيب ينصح بـ«بروتوكول وقائي» لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

دفع تزايد حالات الإصابة بكورونا والتي وصلت إلى 1133 في اليوم، وكذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 49 حالة جديدة، الكثير من المواطنين للبحث والتنقيب عن طرق الوقاية من الفيروس القاتل، ومنها الأدوية التي يمكن تناولها للمساعدة في تقوية المناعة ومقاومة الفيروس المستجد، التي باتت تعرف بـ«بروتوكول وقائي كورونا»، الذي ينصح الأطباء بتناوله خلال تلك الفترة.

وقال الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، عن أدوية البروتوكول الوقائي، أنها أدوية في غاية الأهمية، ولابد من تناولها خلال تلك الفترة، كونها تحتوي على مواد لها تأثير مضاد لكورونا.

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير لـ«الوطن»، أن من بين الأدوية التي لا غنى عن تناولها فيتامين دي وقرص Zinc 50mg يوميا، وأيضا تناول أدوية تحتوي على مواد تقاوم الفيروس بشكل أو بآخر، وهو Diosid C، قرص مرتين، وRota C قرص مرتين، وVitamin D3 10000iu، قرص واحد، Green tea، قرص واحد.

ونصح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، المواطنين بضرورة تناول المياه والأكل الصحي وممارسة الرياضة، حتى وإن كانت في صورة مشي لمدة نصف ساعة يوميا.

بروتوكول علاج مصابي كورونا

أما عن بروتوكول علاج كورونا، فقد نوهت وزارة الصحة بأنه لم يحدث تغيير فيه، رغم انتشار سلاسلات جديدة وزيادة عدد الحالات، وفقا للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف حسام حسني لـ«الوطن» أن التغييرات التي طرأت على فيروس كورونا المستجد، لا تحتاج لتعديل البروتوكولات العلاجية المتبعة حاليا، مؤكدا أنه من الطبيعي على مستوى العالم، حدوث تغيرات في الفيروس، لكن هذه التغيرات، لم تؤثر على البرتوكولات المتبعة لعلاج أعراض الفيروس، أو التشخيص.

وأكد «حسني»، أن التغيرات لم تؤثر أيضا على فاعلية اللقاحات، التي تم اعتمادها لعلاج الفيروس حتى الآن، ولا صحة للأحاديث المنتشرة حول تأثير هذه التغيرات على فاعلية اللقاحات.